BBB 22: Equipe das redes sociais de Linn da Quebrada é formada por travestis

Linn da Quebrada, que entrou nesta quinta-feira, 20, no Big Brother Brasil 2022, tem uma equipe para as redes sociais formada somente por travestis. As admininstradoras anunciaram o fato no perfil oficial da artista no Twitter.

“Até o momento, temos cinco administradoras. Todas são travestis”, escreveram. “Linn ficou muito feliz de que todas as administradoras são travestis”.

Na publicação, afirmaram que, no total, há vinte pessoas trabalhando para a participante do grupo “Camarote” enquanto ela está no reality show.

A equipe também faz legendas para todos os vídeos que fazem referência à participação da artista na casa com o objetivo de inclusão.

Linn da Quebrada é uma das integrantes do BBB 22 e se tornou a primeira travesti no programa. Cantora e compositora, ela tem dois álbuns: “Pajubá” e “Trava Línguas”. Como atriz, já participou de produções como “Manhãs de Setembro” e “Corpo Elétrico”.



