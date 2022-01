BBB 22: Equipe de Luciano Estevan se pronuncia sobre publicações polêmicas

Antes de entrar no Big Brother Brasil 2022, o participante Luciano Estevan já enfrentou a primeira polêmica entre os internautas. Após ter sido anunciado no reality show, usuários encontraram suas curtidas em páginas de conteúdo pornográfico, além de outras publicações polêmicas.

Em 2012, escreveu: “O jerson da novela Passione joga Tíbia. Por isso que a ex-mulher dele tem nojo dele. Pô, vai ver pedofilia”. Ainda no mesmo ano, falou sobre o tamanho de sua genitália.

Depois disso, a equipe do novo integrante do grupo “Pipoca” se pronunciou nas redes sociais. “Os tweets em questão são de 2010 e 2012, quando Luciano era um jovem/adolescente, postagens que poderiam ser retiradas, mas que não foram exatamente porque não possuem relevância e não refletem mais as opiniões, os pensamentos e a personalidade do Luciano de 2022”, escreveu.

“Os tweets que estão sendo compartilhados têm o único intuito de prejudicá-lo no jogo. Mensagens estão sendo distorcidas para trazer prejuízo ao Luciano. Pessoas mal-intencionadas, que apenas querem prejudicar, utilizando postagens realizadas há 12 anos por um adolescente”, continuou o texto.

De acordo com a nota, todas as questões que “surgiram com objetivos caluniosos e difamatórios” estão sendo tratadas com o setor jurídico para que as pessoas respondam criminalmente. “Nosso foco a partir de agora será, inteiramente, no jogo que inicia hoje. Contamos com o apoio de todos. Nossos mais sinceros agradecimentos”, finalizou.



