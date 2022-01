Gil do Vigor fala sobre situação política do Brasil no "Altas Horas"

O economista ex-BBB Gil do Vigor comentou sobre inflação e política no Brasil ontem, dia 8 de janeiro, no programa Altas Horas, na Globo.

Gil do Vigor foi um dos convidados do programa Altas Horas, na noite desse sábado, 8, e emocionou o público ao comentar sobre a situação da economia e da política brasileira. Quando perguntado sobre a inflação pelo apresentador Serginho Groisman, Gil afirmou que existem muitas variáveis que afetam o preço dos produtos e alimentos, não é apenas a taxa de juros.

"Tem várias coisas que podem acontecer dentro de um país que vai afetar a inflação. Se os investimentos pararem de entrar no Brasil, isso vai gerar inflação", continuou.

Gil, que é conhecido por falar de economia de forma simples e acessível, explicou que até os discursos do presidente podem repercutir na inflação, pois existem investidores que estão de olho no Brasil.

“Então se os investimentos param de entrar no Brasil isso vai gerar inflação”, afirmou.

Gil está fazendo Pós-doutorado em Economia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele contou que é perguntado pelos seus colegas sobre a situação política brasileira quando diz que é do Brasil. “Por exemplo, conversando com meus amigos, estou fazendo PhD agora, e quando eu falo que eu sou do Brasil eles perguntam ‘mas como é que o Brasil está desandando tanto na política?'”.

"O Brasil está desandando muito em questões que não deveriam. O nosso cenário atual está muito incerto”, contou.

Ainda sobre o tema, o ex-BBB que é preciso preparo acadêmico para cuidar do país. “O mínimo necessário, pessoas que pensem no pobre, que pensem de fato em melhorar, porque não adianta o Brasil ser o país com o maior PIB, taxa de crescimento, se tem pessoas na miséria e passando fome e morrendo.”, complementou.

Falando sobre as minorias e reconhecendo que coisas precisam ser feitas, Gil fez uma provocação sobre os cortes na educação. “Por exemplo, o país estava gastando muito, então eles precisam controlar os gastos. Mas vai controlar gastos cortando a educação? Educação é a base de tudo. Se eu corto a educação, como que o país vai conseguir inovar?”

"Como economista eu sei que coisas precisam ser feitas. Só cuidar de taxas de juros? Se o cenário político do Brasil não mudar, se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos para nos representar não mudar, as coisas nunca vão para frente”, declarou.

Gil finalizou sua fala comentando sobre o cenário político brasileiro. “Se o cenário político do Brasil não mudar, se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos para nos representar não mudar, as coisas nunca vão para frente. A gente tem que mudar na base, sabe? Não acabar com os programas sociais. Quando a gente se humanizar de todas as pessoas e acabar com a miséria do Brasil, acabar com a fome, aí independente de PIB de crescimento, o Brasil vai tá melhorando", encerrou.

No decorrer do programa, Gil do Vigor ainda comentou sobre planos futuros e relembrou momentos de sua infância.



