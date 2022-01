BBB 22: Boninho libera jardim da casa e dá dicas sobre participantes

Diretor-geral do programa postou vídeo nas redes sociais. "Tá tudo aí como prometido", comentou. Reality da TV Globo estreia no próximo dia 17

Na tarde deste domingo, 2, Boninho deixou a internet agitada ao liberar algumas dicas do Big Brother Brasil 22, que estreia no próximo dia 17. O diretor-geral do programa postou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco do jardim da casa e dando alguns spoilers sobre o que vem por aí no programa, agora, comandado por Tadeu Schmidt.

"Atenção, preste bem atenção!! Tá tudo aí como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler…", comentou Boninho em publicação no Instagram junto de um vídeo em que mostra um pouco do gramado e da área externa. "Nossa, tá quase pronto. Deu pra ver?", falou o diretor na gravação. Na sequência, Boninho divulga algumas dicas relacionadas aos participantes do reality:

Q tem

Tem também Bá

Um país tem

Tem nome repetido

Que tal ro

Tem que tem duas letras no donme

Tem que vai e vem

Tem mãe

Tem gente misturada

Dentre os comentários da publicação, vários internautas especularam nomes como Naiara Azevedo, Sammy Lee e a influencer Virginia. Porém, o mistério parece não ter sido fácil de ser desvendado.

"Boninho, eu não entendi nada", lamentou um fã do reality no Instagram. "Que tal RO. Se referindo a Rondônia, porque só teve dois participantes do estado até hoje?", comentou outro perfil através do Twitter



A TV Globo, até agora, não confirmou nenhum participante ou dinâmicas presentes na nova temporada do reality. Veja abaixo o vídeo publicado por Boninho nas redes sociais ou clique aqui para assistir:

