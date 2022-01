BBB: Carla Diaz é atacada por fãs de 'Carthur' após assumir novo namorado

Em uma das postagens no Twitter, a atriz foi criticada após postar fotos com o atual namorado no seu Instagram

Carla Diaz passou por diversos ataques na internet após assumir seu namoro com o vereador Felipe Becari, na última sexta-feira, 31. A artista, que participou da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil, foi atacada por alguns fãs do antigo casal formado por ela e Arthur Picoli dentro do reality.

Em uma das postagens no Twitter, a atriz foi criticada depois de postar fotos com o atual namorado no seu Instagram. "Carla Diaz, me apaixonei por você quando a conheci no BBB de uma forma surreal, sempre defendi você de tudo e de todos com todas as minhas forças. Se você quer seguir sua vida, nós 'Carthurs' não podemos interferir, mas você tem que reconhecer que assumir um novo relacionamento, com direito até a foto no feed foi de extremo egoísmo da sua parte! Você não teve consideração por nós ao fazer esse tipo de postagem logo hoje, poucas horas antes da virada de ano!", escreveu uma internauta.

Em junho do ano passado, Carla se pronunciou em seu perfil no Twitter, onde deixou claro que sua história com Arthur Picoli havia acabado. No entanto, os fãs 'solos' da atriz, muito elogiada após se destacar nos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou os Meus Pais", celebraram o romance. "Você merece ser amada e respeitada! Estou muito feliz por vocês", escreveu uma das seguidoras da artista na postagem.

