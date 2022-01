Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciam casamento na virada do Ano Novo

Os influenciadores digitais Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciaram, durante a virada do Ano Novo, que vão se casar

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão noivos. Durante a madrugada do Ano Novo, os dois anunciaram que vão se casar. “Sim, vamos casar. 01.01.2022”, a influenciadora digital escreveu em suas redes sociais.

“O momento mais especial de nossas vidas. nunca vamos esquecer essa viagem, essa virada. Estamos sentados agora tentando escrever aqui e não temos palavras pra descrever essa emoção. Só conseguimos chorar de alegria”, ela afirmou em publicação no seu perfil do Instagram.

“Passa um filme da nossa história na cabeça. O primeiro dia que nos conhecemos, o dia que você me pediu em namoro, tantas coisas que já vivemos juntos. Que sorte a nossa!”, comemorou.

"Não podíamos deixar de compartilhar esse momento único com vocês, mas agora vamos largar esse celular e aproveitar juntos a nossa família”, continuou. No vídeo, eles mostram o momento do pedido de casamento.

Os dois estão há seis anos juntos e já falavam sobre a possibilidade de se casar em algumas entrevistas. “Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Te amo muito, amor, e amamos vocês aqui”, finalizou Mari Gonzalez.



