Tadeu Schmidt apresentará BBB 22 no próximo ano, diz colunista

Tadeu Schmidt estaria se preparando para assumir o Big Brother Brasil próximo ano após a saída de Tiago Leifert. A informação foi divulgada hoje, sexta-feira (01/10), pela colunista Sonia Racy, do Estadão. As especulações de que Schmidt iria substituir Leifert no BBB começaram em setembro, no entanto, tudo foi desmentido pela Globo dias depois.

Na tarde de hoje, chegou a ser noticiado que Leifert apresentaria mais uma temporada do BBB, porém a colunista voltou atrás e corrigiu a informação, confirmando que, de fato, Schmidt será o nome anunciado em breve.

A ideia é de que o Big Brother Brasil continue sendo apresentado por um jornalista, como aconteceu com Pedro Bial nas primeiras edições, e com Tiago Leifert assumindo o lugar nos últimos anos. Atualmente, Schmidt apresenta o Fantástico com Poliana Abritta. Até o momento, o nome de Tadeu Schmidt segue sendo o favorito para assumir o cargo, porém, apresentadores como Marcos Mion e Ana Clara também seguem com grande torcida pelos fãs do programa para ocupar a vaga.

