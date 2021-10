BBB: Boninho faz alerta sobre golpes envolvendo inscrições

As últimas edições do Big Brother Brasil fizeram com que diversos participantes ficassem conhecidos nacionalmente, a exemplo de Juliette, Rafa Kalimann e Gil do Vigor. Diante disso, os brasileiros têm se interessado cada vez mais em se inscrever para o reality. Porém, Boninho, o diretor do programa, alertou para que as pessoas tomem cuidado com possíveis golpes.

Nas redes sociais, o diretor compartilhou o print de uma conversa, onde um golpista pedia dinheiro em troca de uma vaga no programa. "Não caia nesse papo. Já avisamos que isso não existe. Não acredite em ninguém que te promete uma vaga no 'Big Brother Brasil", alertou Boninho.

Sobre o assunto Gabriel Medina, Simone e Yasmin Brunet: entenda a briga familiar

Jojo Todynho termina relacionamento com empresário: "A piranha está on"

Influencers tiram fotos em cenário errado da série "La Casa de Papel", na Espanha

BTS: após empresa desmentir rumores de namoro, V solta indireta na internet

Adele volta ao som de "Easy On Me", primeira música do novo álbum

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mensagem, a pessoa chegou a cobrar R$250 por uma vaga, mas a verdade é que a inscrição para o BBB pode ser feita gratuitamente na internet, de acordo com os prazos estabelecidos pelo programa.

Recentemente, foi confirmado que Tadeu Schmidt será o apresentador da edição de 2022 do reality, após a saída de Tiago Leifert da TV Globo. "Estou radiante, empolgadíssimo!", declarou o jornalista. Leifert aprovou o substituto. "O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o BBB: Inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", afirmou.

>> Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags