Influencers tiram fotos em cenário errado da série "La Casa de Papel", na Espanha

Virgínia, Zé Felipe e Camila Loures decidiram conhecer os cenários da série “La Casa de Papel” em Madri, na Espanha. O problema é que os influenciadores - que, juntos, têm mais de 60 milhões de seguidores no Instagram - foram até o local errado.

Nas redes sociais, Virgínia e Camila publicaram foto em frente à Real Casa da Moeda. Na série produzida pela Netflix, os personagens tramam um assalto à Casa da Moeda da Espanha e ao Banco Central da Espanha.

No entanto, as gravações do seriado não ocorreram nos prédios reais das duas instituições, e sim em outros locais.

Segundo o portal UOL, as cenas da Casa da Moeda na série foram gravadas no prédio Conselho Superior de Investigações da Espanha. O acesso à instituição é restrito e do lado de fora é possível ter apenas uma vista parcial do prédio.

Já o interior do Banco da Espanha exibido na série foi recriado dentro do complexo governamental Nuevos Ministerios. Por ser uma área do governo, o acesso também é restrito.

Os influenciadores posaram para foto em frente à verdadeira Casa da Moeda, que não foi usada como locação da série que é sucesso mundial. No local, há um museu que pode ser visitado gratuitamente de terça à sexta-feira.









