Jojo Todynho termina relacionamento com empresário: "A piranha está on"

A cantora usou as redes sociais para comentar sobre o fim do relacionamento de dois meses com o empresário baiano Márcio Felipe

Vencedora de "A Fazenda 12", Jojo Todynho anunciou o fim do relacionamento com o empresário baiano Márcio Felipe. A cantora usou as redes sociais para falar sobre o assunto, mas não deu detalhes sobre o motivo do término.

"Eu e baianinho não ficamos mais, porque a gente não é namorado, éramos ficantes assumidos. Então, não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana. Mas, gente, não teve como", disse nos stories do Instagram.

"O INSS não pagou direito a minha aposentadoria, então a piranha está on novamente. Eu me desaposentei. Estava piranha aposentada, não estou mais. A mãe está mais que on. E é isso", brincou.

O casal já havia se separado anteriormente, quando Jojo descobriu uma suposta traição de Márcio Felipe com uma manicure. O baiano chegou a negar, mas a mulher exibiu imagens do empresário em sua cama.

