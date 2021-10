Tadeu Schmidt deixa ‘Fantástico’ para apresentar BBB 22; Maju Coutinho assume programa dominical

Saída de Tadeu Schmidt do "Fantástico" deve ser anunciada na edição deste domingo, 10, após oito anos como apresentador do programa. Em seu lugar, vem a jornalista Maju Coutinho, que deixa a bancada do Jornal Hoje

Depois de ser considerado como favorito para assumir o lugar de Tiago Leifert, 41, que comunicou sua saída da emissora Globo no mês passado, Tadeu Schmidt, 47, será o novo apresentador do Big Brother Brasil a partir do próximo ano. Em seu lugar para assumir o programa dominical Fantástico, vem Maju Coutinho, 43, que deixa a bancada do Jornal Hoje.

O comunicado oficial da saída de Tadeu do Fantástico será feito na edição deste domingo, 10, após oito anos como um dos apresentadores do programa. A permanência de Poliana Abritta, 46, no programa, parceira de trabalho do apresentador, ainda é incerta, uma vez que ela pode voltar a ser correspondente internacional da Globo em Nova Iorque.

De acordo com informações do portal da Uol, para assumir o Jornal Hoje no lugar de Maju, vem o jornalista César Tralli, 50, que deixará o SP1, devendo seguir na GloboNews. Ainda não existe uma certeza de quem o substituirá no jornal paulista, mas Marcelo Cosme, 41, do GloboNews Em Pauta, é uma forte aposta.

Desde que Leifert anunciou sua saída da emissora após o fim do programa The Voice Brasil, vários nomes foram especulados para assumir o comando do BBB 22. Tadeu era o favorito, mas apesentadores como Marcos Mion, que teve seu nome vetado por estar há pouco tempo na Globo, e Ana Clara, que foi uma opção descartada por ser considerada ainda inexperiente, também foram cogitados.



