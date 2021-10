BTS: após empresa desmentir rumores de namoro, V solta indireta na internet

15:30 | Out. 14, 2021

Depois de se envolver em rumores de namoro nesta quinta-feira, 14, o cantor V, integrante do grupo de k-pop BTS, fez comentários nas redes sociais

V, integrante do grupo de k-pop BTS, se envolveu em rumores de namoro nestes últimos dias. Após ser visto em uma exposição de arte na Coreia do Sul com algumas mulheres em seu horário privado, internautas e a mídia começaram a comentar sobre um suposto relacionamento.

A Hybe, agência e gravadora sul-coreana, negou a informação. De acordo com a Soompi, revista on-line sobre k-pop, a empresa disse que as pessoas que estavam com o artista eram somente conhecidas.

Depois dessa situação, o cantor soltou indiretas por meio de seu perfil no Weverse, rede social criada pela Hybe para possibilitar a comunicação entre músicos e fãs.

“Patético. Gostaria de cantar ‘Ugh’”, escreveu. A música é uma das composições do BTS que aborda a maneira que os boatos são espalhados na indústria fonográfica.

Em parte da letra, há: “As verdades podem se tornar falsas/ as mentiras podem se tornar verdades/ Nesse lugar, todo mundo se torna alguém com ética perfeita/ E julgamento perfeito, que piada/ Raiva? Claro que você precisa dela/ Quando ela arde, tem que ter um propósito/ Talvez essa seja a nossa história”.

Ele também afirmou em outra postagem: “Esta noite, em meus sonhos, vou atirar dardos com veneno na nuca deles. Observe seu pescoço”.

O BTS e os grupos de k-pop, em geral, costumam ser privados acerca de relacionamentos pessoais para não receberem mensagens de ódio na internet. Há poucos namoros que vieram ao público nos últimos anos.

