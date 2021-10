Adele volta ao som de "Easy On Me", primeira música do novo álbum

Após seis anos fora dos palcos, Adele retorna ao som de "Easy On Me", primeiro singer de seu novo álbum lançado em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira, 14 de outubro (14/10). A pegada romântica com piano ao fundo é marca registrada do estilo musical clássico e singular da cantora.

No clipe, Adele aparece saindo de uma casa e entrando dentro de um automóvel, em seguida põe uma fita cassete e dá partida no carro ouvindo a nova música pelas ruas de uma cidade. Nos primeiros sete minutos de estreia do comeback no YouTube foram registrados mais de 132 mil curtidas e 12 mil comentários. O clipe da britânica é a continuação de seu sucesso, "Hello".

Em entrevista a Vogue britânica, Adele relatou que a inspiração para a criação do novo álbum surgiu após o fim do seu casamento com Simon Konecki. "Eu deixei o casamento. Sejam gentis comigo também. Foi a primeira música que escrevi para o álbum e eu não escrevi mais nada por seis meses depois, porque eu estava tipo: 'Ok, bem, eu já disse tudo'.

Segundo a cantora essa primeira música é um relato de tudo que ela passou antes do divórcio. "Esse single é obviamente sobre coisas que aconteceram, mas eu queria colocá-lo no álbum para mostrar ao meu filho como eu espero que ele trate seu parceiro, seja uma mulher ou homem. Depois de passar pelo divórcio, minhas necessidades são altíssimas", disse Adele, dona de 15 prêmios Grammy.

Veja o clipe oficial de Easy on Me:

Clique aqui para assistir o vídeo ou veja no player abaixo:

