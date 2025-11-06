Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 7ª roça; veja quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17: votação atualizada de quem deve sair hoje

Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa disputam a roça de A Fazenda 17. Confira quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol
Tipo Notícia

A Fazenda 17 segue para a sua sétima roça da edição hoje, quinta-feira, 6 de novembro (06/11). Confira abaixo quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol.

Quem disputa a permanência no jogo são as roceiras Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa.

Como foi formada a 7ª roça de A Fazenda 17

Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro e, consequentemente, enviada para a eliminação de hoje.

Já Tamires, Wallas e Yoná tiveram a chance de disputar o chapéu mais cobiçado do programa na noite seguinte, em uma dinâmica que testou agilidade, raciocínio e pontaria.

Com a vitória de Wallas, a 7ª roça foi formada por Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa. Durante o programa ao vivo, as três roceiras fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.

Enquete A Fazenda 17: como está a votação parcial do Uol

De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 293 mil votos; as porcentagens estão bem próximas:

  • Tamires Assis – 35,29%
  • Yoná Sousa – 33,67%
  • Rayane Figliuzzi – 31,04%

A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.

Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

