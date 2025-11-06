Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 7ª roça; veja quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17: votação atualizada de quem deve sair hojeRayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa disputam a roça de A Fazenda 17. Confira quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol
A Fazenda 17 segue para a sua sétima roça da edição hoje, quinta-feira, 6 de novembro (06/11). Confira abaixo quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol.
Quem disputa a permanência no jogo são as roceiras Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa.
Como foi formada a 7ª roça de A Fazenda 17
Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro e, consequentemente, enviada para a eliminação de hoje.
Já Tamires, Wallas e Yoná tiveram a chance de disputar o chapéu mais cobiçado do programa na noite seguinte, em uma dinâmica que testou agilidade, raciocínio e pontaria.
Com a vitória de Wallas, a 7ª roça foi formada por Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa. Durante o programa ao vivo, as três roceiras fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.
Enquete A Fazenda 17: como está a votação parcial do Uol
De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 293 mil votos; as porcentagens estão bem próximas:
- Tamires Assis – 35,29%
- Yoná Sousa – 33,67%
- Rayane Figliuzzi – 31,04%
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.