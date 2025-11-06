Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 7ª roça; veja quem sai

Enquete UOL A Fazenda: 7ª roça foi formada por Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa / Crédito: Reprodução/ Instagram @ttamiresassis @rayfigliuzzi @ yonasouza_

A Fazenda 17 segue para a sua sétima roça da edição hoje, quinta-feira, 6 de novembro (06/11). Confira abaixo quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol. Quem disputa a permanência no jogo são as roceiras Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa.

Enquete A Fazenda 17: como está a votação parcial do Uol De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 293 mil votos; as porcentagens estão bem próximas: Tamires Assis – 35,29%



Yoná Sousa – 33,67%

Rayane Figliuzzi – 31,04%

A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais. Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça. 2. Clique em “Vote” Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.