Rachel Sheherazade ganha mais de 1 milhões de seguidores após expulsão

Rachel Sheherazade, jornalista expulsa do programa A Fazenda 2023, na quinta-feira, 19, ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

A profissional de comunicação somava pouco mais de 2 milhões de seguidores enquanto estava confinada. Atualmente, conta com mais de 3,5 milhões nas redes sociais.

Rachel Sheherazade, jornalista expulsa esta semana do reality A Fazenda 2023, ganhou mais de um milhão de seguidores após o ocorrido.

"Em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês tranquilos", disse Raquel após a eliminação forçada do reality.

A ex-âncora do SBT se envolveu em uma confusão com a fazendeira da semana, Jenny Miranda, e acabou desobedecendo uma das regras do reality show.

Durante uma discussão com Jenny na quinta-feira, 19, Rachel teria tentado se defender e acabou machucando o rosto da peoa. Sheherazade foi chamada pela produção do programa e não retornou mais à sede de A Fazenda 15.