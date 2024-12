Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 12; quem sai

Flor, Gui, Luana e Sacha disputam a preferência do público na reta final de A Fazenda. Confira o resultado parcial da enquete O POVO atualizado hoje, 12

A votação oficial do R7 é para ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta, 12. Yuri escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Já na reta final, mais uma Roça de A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 11 de dezembro (11/12). Na 12ª berlinda estão quatro peões: Flor Fernandez , Guilherme Vieira , Luana Targino e Sacha Bali . Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem deve sair.

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Flor, Gui, Luana e Sacha?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Flor. Ele conta com 46,86% dos votos.

Em segundo lugar está Luana, com 21,57%, enquanto Sacha e Gui são os favoritos para permanecer no reality, com apenas 17,47% e 14,10% dos votos respectivamente.



Enquete Roça A Fazenda 2024: Flor, Gui, Luana ou Sacha? Quem sai? VOTE