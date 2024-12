A Fazenda 2024: quem saiu hoje (12/12)? Veja os eliminados da roça

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Fazenda 16: Confira quem saiu hoje (12/12) e porcentagem na votação?



Flor, com 15,81%, e Luana, com 8,16%, foram as menos votadas da 12ª Roça de A Fazenda 2024 e despediram do reality.