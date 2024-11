Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje, 28

A votação oficial é para ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta-feira. Já na votação do O POVO , o mais votado é quem o público acha que deve sair do reality.

Conforme a enquete realizada pela Uol, Luana Targino segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ela está com 63,61% dos votos.

Assim, de acordo com a enquete, Fernando será o eliminado da roça no programa da noite de hoje, com 12,72% dos votos. Veja:

Luana - 63, 61% - fica

fica Juninho - 23,67% - fica



fica Fernando - 12,72% - eliminado



Ao todo, foram contabilizados 73.750 votos.

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (28/11); quem sai?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é o participante Fernando. Ele conta com 63,07% dos votos. Em segundo lugar está Luana, com 28,61%, enquanto Juninho é o favorito para permanecer no reality, com apenas 8,31% dos votos até o momento.