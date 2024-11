A Fazenda 2024: quem saiu hoje (21/11)? Veja 9º eliminada da roça

Hoje, quinta-feira, 21 de outubro (21/11), mais um participante foi eliminado de A Fazenda 16; confira quem saiu do programa e como foi a porcentagem

Babi Muniz foi a participante eliminada da 9ª Roça em A Fazenda 16, decidida nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. Modelo, ex-panicat e influenciadora digital disputou a preferência do público com Sacha Bali e Albert Bressan .

Babi Muniz foi a participante eliminada da 9ª Roça de A Fazenda 16, nesta quinta-feira, 21. Ela foi a menos votada e saiu com 13,74% dos votos.

Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da 9ª Roça?

A nona Roça entre os participantes foi selecionada nessa terça-feira, 19, e começou com Gui Vieira. O participante venceu a prova de fogo e, entre os dois pergaminhos, escolheu o claro e deixou o laranja para Sacha Bali.

A ex-panicat Babi foi a primeira na Roça, escolhida pela Fazendeira Luana Targino. Na votação, Sacha ficou com o segundo banco na berlinda e, com o poder de seu pergaminho, puxou Albert. Gui sobrou no resta um e os escolhidos para a eliminação foram completados.

Já na Roça, o dono do pergaminho branco - o ator Gui - decidiu vetar Albert da Prova do Fazendeiro. Gui também escapou da berlinda ao vencer o desafio.