Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro hoje, 6; quem escapa

Enquete A Fazenda 2024: veja parcial da votação fazendeiro do Uol hoje, 6 Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite de quinta-feira, dia 7 de novembro (7/11), acontece a sétima berlinda do reality show A Fazenda 2024. Para tentar se livrar, os peões Flor, Gui e Sacha disputarão a Prova do Fazendeiro hoje, 6. Confira abaixo votação atualizada da enquete Uol. Ganhadores de A Fazenda: VEJA os campeões de todas as edições

Zé Love foi vetado da prova do fazendeiro e seguiu direto para a roça.

Flor, Gui e Sacha também estão sujeitos a eliminação do reality show, mas tentarão escapar no programa desta noite. Fique por dentro de como está a votação da enquete Uol e confira como foi formada a disputa. Enquete Uol A Fazenda 2024: votação fazendeiro atualizada hoje (6/11) A enquete não definirá o vencedor, ela apenas evidencia a preferência do público em relação a quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro e, consequentemente, escapar da Roça.

O que salva os participantes da Roça é a prova, que depende apenas do jogo, raciocínio ou sorte de cada peão. Conforme a enquete realizada pela Uol, Sacha Bali é o favorito do público com 39,36% dos votos. Em seguida, vem Flor com 36,81%. Já Gui está em terceiro lugar com 23,83% dos votos. Sacha - 39,36%

Flor - 36,81%

Gui - 23,83% Ao todo foram registrados 12.651 votos até o momento. Enquete A Fazenda 2024: como votar no portal R7? Entenda votação

Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da Roça O Poder Branco trocou os integrantes, deixando Zé Love, Gui Vieira, Flor Fernandez e Albert Bressan nos banquinhos anteriormente ocupados por Yuri Bonotto, Vanessa Carvalho, Gizelly Bicalho e Gilson de Oliveira. A fazendeira Luana Targino então indicou Zé Love com um discurso sobre bullying e relações abusivas. Juninho colocou Flor e Gui na votação da Sede com o Poder Laranja. Os peões votaram e acabaram colocando Sacha Bali novamente na Roça com seis votos. Com a segunda vaga da Roça, ele puxou Flor para o terceiro banquinho. A ex-apresentadora do SBT então iniciou o Resta Um e Gui sobrou, decidindo vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro.