Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 24; quem sai

A quinta Roça de A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 23 de outubro (23/10). Os peões Fernando, Júlia e Luana disputam a preferência do público para permanecer na competição. Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem deve sair.

A votação é pra ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta, 24. Gilsão escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Fernando, Júlia ou Luana?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Luana. Ela conta com 26,46% dos votos. Em segundo lugar está Júlia, com 29,48%, enquanto Fernando é o favorito para permanecer no reality, com 44,08% dos votos até o momento.