Ex-A Fazenda Raquel Brito comemora aniversário com a família

Irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, Raquel Brito comemorou o aniversário ao lado dos familiares Crédito: Reprodução/TV Record

Em seu perfil do Instagram, Raquel mostrou os dois bolos personalizados para as aniversariantes. “Bolinho 'Youtra'. Vamos comemorar fora da data, mas com minha família”, escreveu.

Já Davi Brito, irmão de Raquel e vencedor do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) fez um carrossel de fotos no feed do Instagram e celebrou o momento ao lado da família.