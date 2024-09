Enquete Roça A Fazenda: quem será fazendeiro e escapará da 1ª berlinda

Flor, Vivi Fernandez e Zé Love disputarão a Prova do Fazendeiro e um deles se livrará da primeira Roça da edição; Vote

A primeira Roça de A Fazenda 16 foi formada na noite dessa terça-feira, 24. Para tentar se livrar, as peoas Flor e Vivi Fernandez e o peão Zé Love disputarão a Prova do Fazendeiro. Ainda, foram revelados os poderes da chama desta semana, que mudaram a configuração da berlinda no fim da votação.

O ator Sacha Bali foi vetado da prova e enfrentará a opinião do público.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquete A Fazenda 16: Como foi a formação da Roça

Antes da votação, Zé Love leu os poderes da chama da semana. Ele escolheu ficar com o Chama Branca e passou a Chama Laranja para Zaac.