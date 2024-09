Condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro sobe para 8 anos

Ex-participante do BBB 20, Felipe Prior foi condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto após decisão unânime do TJ-SP

No novo julgamento, os desembargadores Luiz Tolosa Neto (relator do caso), Ruy Alberto Leme Cavalheiro (revisor) e Márcia Lourenço Monassi decidiram, em segunda instância, subir a pena de Felipe Prior para oito anos de prisão em regime semiaberto .

O ex-participante do Big Brother Brasil 2020 Felipe Prior , condenado anteriormente a seis anos de prisão por estupro, teve pena aumentada nesta terça-feira, 10, após decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

"Provas robustas" influenciaram no aumento da pena de Felipe Prior

Conforme divulgado pela Folha de S. Paulo, a atualização da condenação se deu pela “gravidade do crime cometido”, tendo sido apresentadas “provas robustas” para resolução da pena.

O crime ocorreu em 2014, mas a denúncia foi realizada em 2020, logo com a entrada de Felipe Prior no BBB. O evento teria acontecido após uma festa na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no qual Prior deu carona para duas colegas de campus e, ao deixar a vítima em casa, usou da força e a estuprou.

Segundo o G1, a 7ª Vara Criminal de São Paulo, na época, precisou ouvir 19 pessoas devido a “complexidade do processo”.