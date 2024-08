Manu Gavassi admite erro ao acusar Juliette de plágio: 'Ridículo'

Durante o programa "De Frente Com Blogueirinha" desta segunda-feira, 5, a cantora Manu Gavassi admite ter errado em acusar Juliette de plágio

Manu Gavassi voltou a falar sobre a polêmica de plágio com Juliette. Ela relembrou o caso durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha" na última segunda-feira, 5.

A cantora acusou Juliette de plágio com o clipe da música "Quase Não Namoro", lançado em agosto de 2023 em parceria com Marina Sena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na época, Manu escreveu um comunicado falando que havia ficado "extremamente triste" ao ver a produção. Ela também alegou que a equipe de Juliette era formada por "pessoas conhecidas".