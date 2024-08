Silvio Santos dá adeus aos fãs; relembre sua trajetória

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, mexe com a população brasileira. Criador do SBT, ele iniciou sua carreira como camelô e radialista antes de se tornar uma lenda na comunicação

Filho de pai grego e mãe turca, Silvio exerceu seu primeiro trabalho aos 16 anos, vendendo capas de plástico para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Observando um vendedor, ele descobriu onde comprar o material e, em seguida, vendeu as capas. Sua estratégia era dizer às pessoas que era a sua última capa.

Ao voltar para as ruas, foi impedido novamente de continuar com sua função de vendedor. Desta vez, aos 18 anos, teve que servir ao Exército. Prestou serviços na Escola de Paraquedistas, em Deodoro. Com as folgas do Exército aos domingos, Silvio começou a trabalhar voluntariamente no programa de Silveira Lima, na Rádio Mauá.

No entanto, após ser abordado pelo diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio, que lhe pediu para parar de vender na rua, foi sugerido a ele que participasse de um concurso. Silvio ficou em primeiro lugar e tornou-se locutor na popular Rádio Guanabara.

Após sair do Exército, voltou à função de vendedor, agora com relógios, joias, colares e sapatos sob medida, conciliando as vendas com trabalho em rádios, onde trabalhou na Tupi, Continental e Nacional.

Silvio Santos: 'O rei da TV'



O nome que deu título a uma série-documentário resume bem a trajetória de Silvio Santos na televisão. Conhecido como o "Rei da TV", Silvio entrou nesse mundo em 1961. Seu primeiro programa foi Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista.

Ainda na TV Paulista, ele iniciou a primeira versão do famoso Programa do Silvio Santos. Sob contrato com a Globo, decidiu agir de maneira independente e fez propostas para comprar a Rede Record, que não foram bem-sucedidas.