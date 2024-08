A Fazenda 16: Record revela quando estreia a nova temporada; veja data

Mas internautas especulam a entrada de algumas celebridades, inclusive do campeão da última edição do Big Brother Brasil, Davi Brito .

Ele também anunciou a nova data do reality show, que tem estreia marcada para o dia 17 de setembro. A lista de participantes é divulgada apenas alguns dias antes do início da nova temporada.

A Fazenda 16: quem são os possíveis participantes?

O assunto sobre a possível presença de Davi na nova temporada tem repercutido nas redes sociais nos últimos dias. A irmã do baiano, Raquel Brito, chamou a atenção com um post no Twitter recente: "Está vindo um reality para uma pessoa aí…", afirmou.

Há poucos dias, Davi também passou a seguir o perfil do programa no Instagram. Alguns rumores também circulam sobre a presença de Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda.

Outros nomes foram especulados pelo portal do Léo Dias como Gyselle Soares, atriz e sister do BBB 8; Flor Fernandez, ex-apresentadora do SBT; e Gilson de Oliveira, personal que se envolveu com Gracyanne Barbosa.