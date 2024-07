Estrela da Casa: novo reality da Globo estreia em agosto; veja provas

"Estrela da Casa" será o novo reality musical da emissora Globo, substituindo o antigo "The Voice"; e deve estrear no dia 13 de agosto de 2024

Com prêmio final de R$ 500 mil, o novo reality show da Globo, Estrela da Casa, será transmitido aos domingos na televisão aberta e ao vivo 24 horas na plataforma da Globo Play. Com primeira edição no dia 13 de agosto, o programa será apresentado pela atriz e jornalista Ana Clara Lima.

Estrela da Casa: novo reality da Globo arrecada R$ 300 milhões com patrocinadores, VEJA!



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estrela da casa: como funcionará o programa?



Conforme divulgado pela emissora Globo nessa quinta-feira, 19, a dinâmica do programa vai ser parecida com o BBB, porém, funcionará apenas com cantores. 14 artistas ficarão confinados em uma casa e serão submetidos a uma competição de três blocos: "Hitmaker", "Estrela da Semana" e "Dono do Palco".