A Grande Conquista 2: veja como foi a estreia da segunda temporada

Sob o comando de Rachel Sheherazade , a segunda temporada do reality A Grande Conquista estreou ontem, 22, na Record. Em dia de apresentações e divisões das casas, os participantes já ganharam prêmios e privilégios. Os cem participantes do reality disputam o prêmio de um milhão de reais .

Na recepção dos “vileiros” — como são chamados os competidores do reality —, Sheherazade apresentou as três casas da Vila que irão acomodá-los.

Em seguida, os participantes foram divididos entre as casas e ganharam prêmios. Madshow ganhou R$ 5 mil e deu o mesmo valor para Danilo. No entanto, Vivi Fernandez tirou o dinheiro de Danilo e deu para Edlaine.

No programa ao vivo, o público descobriu que Madshow (casa verde), Claudia Carmo (casa azul) e Cacau (casa laranja) são os novos Donos das casas. Com isso, eles ganharam o privilégio de dormir nas suítes das casas.

A Grande Conquista 2: primeiro dia tem brigas entre os vileiros

Lizi Gutierrez teve um desentendimento com May antes de irem para a prova que definiu os donos das casas. A vileira prometeu “infernizar” a vida da companheira: “Isso é um duelo. Você me tirou como rival e agora você vai me ter como rival”, ameaçou Lizi.

À noite, os participantes da Casa Laranja se desentenderam por causa da luz e do barulho. MC Mari reclamou que não conseguiu dormir e Felipe rebateu: “Você falou que seu sono era pesado”.

A funkeira rebateu dizendo: “Quando eu falei que meu sono era pesado pra você? Tô falando na sua cara: macho escr*to”.