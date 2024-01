Enquete A Fazenda: André, Tonzão ou WL? Quem se livra da roça?

Na primeira Roça dupla da edição, três peões vão disputar a última Prova do Fazendeiro da temporada. Quem deve se livrar da Roça?

Crédito: Edu Moraes/Record TV

A última Prova do Fazendeiro de A Fazenda 15 será realizada nesta quarta-feira, 13, por André Gonçalves, Tonzão Chagas e WL Guimarães. Os perdedores irão encarar a primeira Roça dupla da edição, que terá quatro peões.

A formação da Roça foi cheia de reviravoltas por causa dos Poderes da Chama. Shayan e Black dividiram os poderes da semana. O primeiro ficou com a chama Branca e passou a chama laranja para o enfermeiro.

Black já abriu o poder e trocou Tonzão, Lily e Radamés, que estavam na Baiam, e colocou Márcia Fu, Nadja e André para ocupar os lugares deles.

A fazendeira da semana, Jaquelline, foi rápida em indicar Cezar Black para o primeiro banquinho da Roça. Ela justificou criticando "algumas atitudes soberbas" que o peão teve no passado e a rixa com o Grupo do Paiol.

Com quatro votos, Radamés ocupou o segundo banquinho e puxou WL da Baia. Já André foi para a Roça pois sobrou no Resta Um.

Os peões acharam que estava tudo definido, mas se enganaram. Ao abrir o poder Branco, Shayan pôde escolher dois adversários para irem a uma nova votação cara a cara. Ele optou por Lily e Tonzão e o funkeiro caiu na Roça da semana.