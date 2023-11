Enquete A Fazenda 2023: Henrique, Jaque ou Lucas, quem deve ficar? Vote

Crédito: Edu Moraes/Record TV

Ao indicar Lucas, Cezar retirou Nadja da Roça desta semana. Ela usou o poder da Chama Branca e vetou Lucas da Prova do Fazendeiro.

Os peões Henrique, Jaquelline e Lucas estão na sétima Roça de A Fazenda 15. A fazendeira da semana, Shayan, indicou Jaque para a berlinda, enquanto Henrique sobrou na dinâmica do Resta Um. Já Lucas foi indicado por Cezar Black, que usou o poder da Chama Laranja.

A Fazenda 2023: Yuri vence a Prova do Fazendeiro

Yuri Meirelles é o fazendeiro da semana pela terceira vez nesta edição. O peão venceu a Prova do Fazendeiro realizada nessa quarta-feira, 8.

Os peões tiveram que completar três etapas do desafio. Na primeira, entraram em um labirinto para procurar cinco placas. Depois, tiveram que montar um quebra-cabeça. Yuri terminou esta etapa primeiro e ganhou 150 pontos.



Na segunda etapa tiveram que responder perguntas sobre as refeições da sua raia da etapa anterior. Os três gabaritaram e cada um recebeu 100 pontos.

Na última parte da prova, eles tiveram que escolher três das cinco placas que acharam no labirinto. Cada placa tinha uma pontuação e podia mudar o resultado da prova.

Após as três rodadas, Yuri e Henrique empataram com 1.050 pontos. Como Yuri foi o primeiro a apertar o giroflex no começo da prova, é o fazendeiro da semana.

