Rachel Sheherazade ganha programa de patrocinador de A Fazenda 15

Após ser expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade assinou com um dos patrocinadores do reality e ganhou um programa próprio; saiba mais

No comunicado enviado ao site Notícias da TV, o site revelou que o programa trará acontecimentos semanais do reality show da Record , repercutindo-os, entrevistará convidados e fará análises. A transmissão será feita diretamente pelo perfil de Sheherazade no Kwai

Após ser expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade assinou um contrato com uma das patrocinadoras do programa, a plataforma de vídeos Kwai, e ganhou um programa próprio, o “Fala, Sheherazade,” que será transmitido pela rede social. A estreia está prevista para acontecer nesta quarta, 1º de novembro.

A primeira convidada a participar já está confirmada e será a cantora Gretchen. Quando Rachel foi eliminada do programa por agressão a Jenny Miranda, a artista demonstrou publicamente apoio à jornalista.

A novidade também foi divulgada no Instagram de Rachel, que escreveu: "É isso mesmo que vocês ouviram! Agora vocês terão uma Rachel como nunca viram! Vou 'hablar' muito sobre A Fazenda 15 e muito mais nas minhas lives semanais exclusivas no @kwaibrasil. Gostaram da novidade?”, questionou, marcando Gretchen em seguida para anunciar sua participação.

As exibições do programa acontecerão inicialmente duas vezes na semana: às quartas-feiras, a partir das 18 horas, e às sextas-feiras, a partir das 19h30min. A partir do dia 17 novembro, as lives de transmissão serão apenas às sextas. O programa ficará no ar até dezembro, período em que o reality encerra.

