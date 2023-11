Tatá Werneck volta a ironizar RedeTV! após processo

Durante a transmissão do Prêmio Multishow, nesta terça-feira, 7, a humorista Tatá Werneck debochou mais uma vez da RedeTV!. Ao citar que foi processada pela emissora por uma piada dizendo que seu vestido era mais caro que a programação em 2020, ela declarou que o vestido desse ano era "mais caro, então não teria problema".

"Nesses 30 anos de [prêmio] eu aprendi muita coisa. Eu sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema", ironizou a apresentadora.