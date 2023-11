Simone ganha Prêmio Multishow e empresário de Ana Castela dá indireta

Uma das premiações de música mais importantes para os artistas brasileiros, o Prêmio Multishow revelou os músicos ganhadores da edição de 2023. Ocorrida na noite de terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, o evento consagrou a cantora Iza como a maior vencedora da noite.

Com 23 categorias, as de “Sertanejo do Ano” e “Hit do Ano” foram dadas à Simone Mendes, cantora conhecida por seus hits do forró e sertanejo. Em ambas as categorias, a artista baiana ganhou com a música “Erro Gostoso (Ao vivo)”.

A vitória de Simone nas categorias dominadas pelo ritmo sertanejo irritou Fábio Borges, empresário de Ana Castela. A voz de “Nosso Quadro” viralizou na internet e atualmente contabiliza mais de 329 milhões de plays no streaming do Spotify.