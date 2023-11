A Fazenda 15: Jenny eliminada, briga generalizada e deboche de Rachel; saiba tudo

A passagem de Jenny pelo reality foi marcada por tretas com Cariúcha, Jaquelline, Lucas e Nadja. Ela também acusou Cezar Black de agressão, mas depois acabou se desculpando com o enfermeiro.

A quinta eliminada de A Fazenda 15 é Jenny Miranda. Em Roça com Nadja e Márcia Fu, ela conseguiu apenas 8,52% dos votos do público para permanecer no reality. Jenny foi indicada para a Roça pelo Fazendeiro Lucas.

Ela publicou um vídeo no seu Instagram noqual toma um drink ao som da música Show das Poderosas, da Anitta . "A lei do retorno é um princípio que afirma: toda ação gera consequências. É como dizem: 'nunca falha'", escreveu a jornalista na legenda.

Nadja Pessoa também comemorou seu retorno. “Vão ter que me aturar”, disse ela. Ainda, ela afirmou que seu novo alvo no jogo é o grupo dos Crias.

A Fazenda 15: Briga generalizada agita sede



Além das emoções da eliminação de Jenny Miranda, uma briga generalizada agitou o dia na sede de A Fazenda.

Kally iniciou uma discussão com André depois de acusá-lo de chamá-la de mentirosa. Shay se intrometeu e também discutiu com o peão.

O clima pesou quando Alicia também se envolveu no assunto, trocando acusações com Lucas, que passou a brigar com Shay. Radamés também entrou em embate com Márcia.