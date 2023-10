A Fazenda 2023: Record mostra agressão que causou a expulsão de Rachel Sheherazade

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda na tarde dessa quinta-feira (19/10), após ter agredido Jenny Miranda durante uma discussão. Ela teria colocado a mão no rosto de Jenny, o que foi considerado agressão para a produção do reality. O momento que causou a expulsão foi mostrado ao vivo no programa de ontem a noite.

De acordo com o comunicado da produção, Rachel desrespeitou a regra número 26 do manual de sobrevivência do reality. A regra diz que “são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Roça de ontem, que teria a eliminação de André, Nadja ou Kally, foi cancelada.