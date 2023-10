Quem saiu de A Fazenda 15? Veja como foi a eliminação desta semana

Cezar, Kaly e Simioni dependiam da votação do público para ficar no reality. Veja quem foi eliminado em A Fazenda 15

A empresária Kamila Simioni foi a eliminada de A Fazenda 15 esta semana. Ela obteve apenas 8,88% dos votos do público para ficar no reality, em Roça com Cezar Black e Kally Fonseca.

Simioni foi para a Roça após sobrar na Dinâmica do Resta Um, quando as aliadas, Márcia Fu, Nadja e Lily, não escolheram salvá-la.

