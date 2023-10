A Fazenda 2023: quem venceu a Prova de Fogo da semana

Para sortear quem iria disputar a Prova de Fogo desta semana, os peões tiraram as bolinhas amarelas ou vermelhas. Sander, Jenny e Márcia Fu tiraram as bolinhas amarelas e puderam participar da prova.

O restante do grupo tirou bolinhas vermelhas e ficou de fora. Lucas Souza não participou, por ser o fazendeiro da semana.

Cada sorteado escolheu um ajudante para a prova: Sander escolheu Yuri, Jenny escolheu Cezar e Márcia escolheu Shayan para ajudá-la.

A Fazenda 2023: Saiba quem venceu a Prova de Fogo



Na Prova de Fogo desta semana, os peões tiveram que pôr em prática a habilidade de tiro ao alvo. Na disputa, o ajudante empurrava o trenzinho e o peão tinha que acertar as bolas nos vagões.

Em disputa com Jenny e Márcia, Sander foi o vencedor da prova, com Yuri. Com o resultado, Jenny, Márcia, Shayan e Cezar Black estão na Baia esta semana.

A prova será transmitida na íntegra durante o programa desta segunda-feira.