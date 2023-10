Rachel Sheherazade cobra produção de A Fazenda e pede para voltar

Nas situações comentadas por Rachel, ela cita que a participante Simoni tocou as partes íntimas do empresário Shayan Haghbin sem o consentimento do peão. "Quando você toca nas partes íntimas de uma pessoa, sem que essa pessoa tenha autorizado, o que é isso? Você está cometendo assédio sexual, salvo melhor juízo, essa é minha opinião. E também não acho que a Simioni deveria passar despercebida pela produção do programa, isso tem que ser bem explicado", afirma.

A jornalista também relembrou o momento em que Simoni acertou o rosto de outro participante com tiras de tecido do seu figurino. "Chicotada não é agressão física? Ô Carelli [diretor do programa], vem cá, me fala isso aqui. Chicotada no participante pode? Se proteger de uma iminente violência não pode, Rachel foi expulsa por isso. Mas dar chicotada no participante pode?", questiona.

A ex-peoa disse ainda não concordar com sua expulsão do programa. "Não acredito em destino selado, sabe? 'Era pra ser', não era pra ser, não era pra eu ter sido expulsa. Não acredito nisso, mas aconteceu. E, sinceramente, espero que as pessoas vejam o que está acontecendo na Fazenda, o caráter de cada um, o jogo de cada um, sabe? Tem coisas que são lícitas, mas não devem ser feitas. Nem tudo que está dentro das regras do jogo, deve ser feito", disse.

Por fim, o pedido de volta para o reality foi externado pela jornalista, não somente por sua volta, mas também pela volta de Cariúcha. “ A Cariúcha também foi ludibriada pela Simioni. Chegou a me acusar de um crime de racismo, graças às mentiras da Simioni. O que aconteceria se eu e a Cariúcha voltassemos para A Fazenda 15? Olha que fogo no feno que seria! Vamos subir com a hashtag 'volta com a Rachel, Carelli'. Que tal? É só uma sugestão! Vocês peguem minha sugestão e manda ver aí!", sugere.