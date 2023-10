Rachel Sheherazade nega romance com André Gonçalves em "A Fazenda"

A ex-peoa desmentiu um possível envolvimento com o ator André Gonçalves em entrevista ao youtuber Lucas Maciel; saiba o que Rachel Sheherazade afirmou

Em entrevista concedida na sexta-feira, 20, após sua expulsão do reality show “A Fazenda”, a jornalista Rachel Sheherazade desmentiu especulações de possível romance com um aliado do programa, o ator André Gonçalves.

“Acho que o que floresceu foi mais importante e marcante, foi a amizade que surgiu. Da minha parte, acho que dele também, surgiu uma amizade sincera, admiração mútua”, afirmou ao ser questionada pelo youtuber Lucas Maciel.

Sheherazade e Gonçalves formaram uma aliança apelidada de “Radré” pelo público durante o confinamento. Mas supostos flertes entre os dois peões foram desconversados pela ex-funcionária do SBT.