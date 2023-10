Enquete A Fazenda: Kally, Lucas ou Simioni, quem deve se livrar da roça? Vote

Quatro peões foram escolhidos para a Roça ontem, em A Fazenda, mas só três irão disputar a Prova do Fazendeiro. Vote em quem você quer que se livre da Roça

Crédito: Edu Moraes/Record TV

A quinta Roça de A Fazenda 15 foi formada ontem (24/10), com a abertura do poder da chama da semana que interferiu diretamente na Roça. Depois da votação e das escolhas dos peões, Kally, Lucas e Simioni irão disputar a Prova do Fazendeiro.



A Fazenda 2023: Como foi a formação da Roça



Tonzão, vencedor da Prova de Fogo, escolheu o poder da Chama Branca. Ele teve duas opções: Começar a votação com dois votos em si e ganhar dez mil reais ou dar o dinheiro para o segundo roceiro.

Ele escolheu a segunda opção e presenteou Cezar Black com o poder da Chama Laranja.