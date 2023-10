A Fazenda 2023: quarta Roça do reality é cancelada após expulsão; entenda

A quarta Roça de A Fazenda 15 foi cancelada nesta quina-feira, 19. A decisão foi tomada pela Record TV após a jornalista Rachel Sheherazade ser convidada a se retirar do reality. Após briga generalizada envolvendo a peoa e a influenciadora Jenny Miranda, a ex-apresentadora desrespeitou as regras do programa. Entenda o que aconteceu .

Cezar Black foi o peão mais votado, mas Henrique o trocou de lugar com André, por conta do poder da chama laranja.

Após vencer a Prova do Fazendeiro exclusivamente feminina, Jenny Miranda se salvou da berlinda.

A Fazenda 2023: Jenny vence a Prova do Fazendeiro e se livra da Roça

As peoas Jenny, Kally e Nadja disputaram a Prova do Fazendeiro nessa quarta-feira (18/10). Para o desafio elas tiveram que completar uma estante com 12 caixas de produtos Natucor. Para isso, as peoas pedalaram para liberar as caixas em cada uma das três etapas da prova.

Jenny Miranda foi a primeira a completar a prova e será a fazendeira da semana. Ao saberem da novidade, os rivais não ficaram felizes. "Meu maior medo era que ela voltasse", disse Cezar Black.

