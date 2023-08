A Fazenda 2023: participantes, quando começa e tudo sobre reality

Conheça mais sobre o reality show A Fazenda e os possíveis participantes Crédito: Reprodução/Record

A estreia da 15ª edição de A Fazenda foi programada para o mês de setembro, definindo a presença de 18 participantes na casa e oito no Paiol. Com número recorde de 26 pessoas, a apresentação do reality show permanece nas mãos de Adriana Galisteu. As alterações na dinâmica do Paiol incluem a votação de quatro favoritos pelo público para se juntarem aos integrantes no espaço principal em Itapecerica da Serra, São Paulo. Na última edição, apenas uma pessoa poderia ser escolhida para a vaga. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a transferência dos quatros membros selecionados do Paiol, a lista de moradores é completada com 22 participantes. As atualizações sobre o conteúdo do programa foram compartilhadas pelo colunista Flávio Ricco, do R7.

Confira o que se sabe sobre “A Fazenda” e o que esperar durante a programação na rede Record. A Fazenda 2023: origem do reality da Record O programa foi inspirado na temática rural do reality show sueco “The Farm”, lançado em 2001. A chegada ao Brasil pela rede Record, em 2009, aconteceu cerca de oito anos depois de sua estreia na Suécia. O modelo foi proposto à emissora pelo ator Alexandre Frota, que participou da edição portuguesa do reality, “Quinta das Celebridades”, em 2004, alcançando o segundo lugar. De acordo com Frota, ele foi o responsável por indicar o diretor Rodrigo Carelli para a atração. A Fazenda 2023: prováveis participantes Com 26 participantes no início do reality, os usuários chegaram a compartilhar algumas listas supostamente vazadas. Por outro lado, os canais oficiais de “A Fazenda” ainda não revelaram os nomes dos envolvidos. Entre as figuras especuladas para a 15ª edição, estão o ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, o ex-BBB Hadson Nery, a influenciadora Emily Garcia e o funkeiro MC Don Juan. Por outro lado, a maioria dos cogitados já rebateu os rumores por meio das redes sociais. Entenda mais sobre os possíveis participantes a seguir.

Rodrigo Godoy O personal trainer Rodrigo Godoy foi acusado de trair a ex-mulher, Preta Gil, enquanto esta fazia um tratamento contra um câncer de intestino. Após a separação, Godoy decidiu vender “nudes” na plataforma OnlyFans e engatou uma carreira de influenciador nas redes. Hadson Nery O ex-BBB já participou de outros projetos da Record, como o Power Couple Brasil, e protagonizou discussões ao lado de Matheus Sampaio. Na Rede Globo, Hadson Nery se envolveu em outra polêmica, ainda na segunda semana do Big Brother Brasil 2020. O ex-jogador de futebol disse para Marcela McGowan e Gizelly Bicalho que os brothers pretendiam testar a fidelidade da participante Mari Gonzalez.

Emily Garcia A influenciadora Emily Garcia supostamente recusou o convite de participação em “A Fazenda” para não perder a chance de se envolver em outro reality show - o Big Brother Brasil - eventualmente. Emily não comentou publicamente sobre o assunto. A ex-cunhada do humorista Carlinhos Maia ficou conhecida após invadir a casa do ex-marido, Babel Guimarães, com um martelo na mão. Emily havia acusado o antigo companheiro de agressão física. MC Don Juan A música “Oh Novinha”, do cantor de funk conhecido como MC Don Juan, foi usada como trilha sonora para a personagem de Juliana Paes, Bibi Perigosa, na novela “Força do Querer”.