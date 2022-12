A Fazenda 14: Bárbara Borges vence reality com 61,14% dos votos

A final do reality show A Fazenda aconteceu na noite desta quinta, 15, e Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano disputavam a vitória

A atriz Bárbara Borges se tornou a nova vencedora do reality show A Fazenda 14, da Record TV. Com 61,14% dos votos, ele foi a favorita do público para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O resultado foi divulgado na noite desta quinta-feira, 16, pela apresentadora Adriane Galisteu.

Bia Miranda e Iran Malfitano ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar. Bia teve 35,03% dos votos e ganhou um carro 0km. Iran, por sua vez, foi a favorito de 3,83% dos telespectadores.

Ao ser anunciada campeã, “Babi”, como é apelidada, foi abraçada por seus colegas de confinamento e pela apresentadora Adriane Galisteu, que declarou: "Você fez uma linda jornada. O dinheiro do prêmio já está na sua conta, tá?".

“Eu consegui. Eu quero agradecer ao Brasil. Obrigada a todos vocês que votaram em mim, que acreditaram em mim. Meu coração está explodindo de tanta alegria. Eu quero abraçar todo mundo, olhar nos olhos de todo mundo. Martim e Theo é pra vocês, hein, filhos. Sempre foi pra vocês”, discursou Babi.



