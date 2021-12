Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro hoje, 01/12?

Três dos quatro participantes da Roça desta semana de A Fazenda 2021 terão a chance de participar da Prova do Fazendeiro e escapar da berlinda. Vote na enquete e escolha que participante deve ganhar a Prova do Fazendeiro: Aline, Dynho ou Solange? Mileide foi vetada da atividade e vai direto para votação popular

Após Rico virar Fazendeiro da semana em A Fazenda 2021, o humorista escapou da eliminação e indicou Dynho para a Roça de hoje, 7 de dezembro (07/12). Os participantes Aline, Mileide e Solange complementaram a décima primeira segunda da edição de 2021 do reality rural da Record TV.

Como Mileide foi vetada por Solange, última a entrar na Roça, os outros peões ganham a chance de escapar da berlinda. Mas apenas um irá ganhar o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 8 de dezembro (08/12).

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?



A Fazenda 13: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro? Aline Mineiro Dynho Alves Solange Gomes Created with

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Ao ganhar a Prova de Fogo, Sthe escolheu ficar com o poder da chama amarela. Ela garantia imunidade nas votações para a Roça desta semana, ou receber R$ 10 mil. Ela escolheu se livrar da berlinda.



Na sequência, a influencer entregou a chama vermelha a Dynho. Ele não pôde revelar o conteúdo do pergaminho naquele momento.

Começando as indicações, Rico Melquíades mandou Dynho para a eliminação. Na votação individual, Bil Araujo ocupou o segundo banco da Roça. Ele puxou Aline Mineiro da baia para se juntar à berlinda.

No Resta Um, Solange acabou sobrando e também foi para a Roça. Neste momento, o poder da chama vermelha foi revelado: Dynho poderia salvar um roceiro - menos o indicado pelo Fazendeiro - e colocar outra pessoa, da sede ou da baia, no lugar. Ele tirou Bil da Berlinda, e a Roça foi completada com Mileide Mihaile.



Como última a chegar à berlinda, Solange pôde impedir outro participante de concorrer na Prova do Fazendeiro. Ela decidiu vetar Mileide, que vai direto para a votação popular.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araujo e Victor Pecoraro; Victor foi eliminado.

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary Bottino foi eliminada.

Sexta roça: MC Gui, Rico e Tati Quebra Barraco; Tati foi eliminada.

Sétima roça: Erasmo, Rico e Solange; Erasmo foi eliminado.

Oitava roça: Tiago, Sthe e Dayane; Tiago foi eliminado.

Nona roça: Aline, Solange e Valentina; Valentina foi eliminada.

Décima roça: Gui Araújo, Dayane Mello e Bil Araújo; Gui Araújo foi eliminado.

Décima primeira roça: Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes; Dayane foi eliminada.

A Fazenda 2021: o que acontece hoje no reality?

Com a mesma dinâmica das outras edições, A Fazenda 13 contará com a seguinte grade:

Segunda-feira: Prova de Fogo



Prova de Fogo Terça-feira: Votação da Roça



Votação da Roça Quarta-feira: Prova do Fazendeiro



Prova do Fazendeiro Quinta-feira: Dia da Eliminação



Dia da Eliminação Sexta-feira: Festa da Fazenda



Festa da Fazenda Sábado: Melhores momentos da festa



Melhores momentos da festa Domingo: Resumo da semana

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.





