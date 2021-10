A Fazenda 13: com 22,82%, Victor é o quarto eliminado do reality

Ele foi o menos votadopara continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em Roça com Aline e Gui Araújo. A última eliminada de A Fazenda foi a dançarina Erika Schneider

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de A Fazenda 2021 nessa quinta-feira, 14 de outubro (14/10). Ele foi o menos votado para continuar no reality rural da Record TV, com apenas 22,82% dos votos do público. Na roça da semana, ele enfrentou Aline e Gui. A dançarina foi a mais votada para seguir no jogo, com 51,52% dos votos. Em segundo lugar, o ex-affair de Anitta ganhou 25,93% de favoritismo do público.

Na volta dos peões para a casa, Aline foi a primeira a ser salva da Roça e comemorou bastante com Dayane, Rico e Valentina. MC Gui, Dynho e Bil ficam incomodados com a volta da participante.

A Fazenda 2021: quem é Victor Pecoraro?

O paulistano já participou de novelas como Chocolate com Pimenta e Os Dez Mandamentos, além de participar da Dança dos Famosos - Nego do Borel, outro confirmado no reality, também já participou do quadro. Victor é paulistano, casado desde 2012 e tem duas filhas.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

