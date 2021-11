Confinada, Mileide Mihaile deixa vídeo para aniversário do filho

Yudhy faz aniversário nesta quinta, 25 de novembro, e é fruto do relacionamento de Mileide com Wesley Safadão

A empresária Mileide Mihaile, que atualmente está confinada em "A Fazenda 13", deixou um vídeo gravado para dar os parabéns a Yudhy, filho dela com Wesley Safadão, que faz aniversário nesta quinta, 25 de novembro.

“Hoje é o dia do seu aniversário e é claro que a mamãe não poderia deixar de dizer o quanto eu te amo, o quanto você é especial pra mim, o quanto você é perfeito e sem defeitos”, declara no vídeo. “Seja sempre assim, esse menino alegre e respeitoso, uma criança que por onde passa arranca elogios de todo mundo", pede.

"Eu sou só orgulho, de falar de boca cheia que sou sua mãe, que você é o meu Yhudy, meu presente de Deus, minha maior inspiração, minha fonte de força e energia. Feliz aniversário, sinta o meu amor, meu beijo e meu abraço. To morrendo de saudade e quando eu chegar a gente vai se divertir muito, celebrar muito esse dia. Te amo, te amo e te amo. Até já, fica com Jesus, seja de amor que o resto é besteira”, finalizou.

O vídeo em formato caseiro foi compartilhado com O POVO, mas nas redes sociais de Mileide também foi compartilhado outro vídeo mais produzido, onde a influenciadora conta que deixou uma festa preparada para o filho antes de entrar no reality.

Mileide foi apontada como a participante favorita para ganhar o prêmio de R$1,5 milhão de "A Fazenda 13". A enquete promovida pelo Uol em outubro mostrou que 24,48% das pessoas que votaram, tinham preferência pela empresária no jogo.

Semelhante à Juliette, Mileide faz questão de enaltecer a cultura nordestina no reality. Através de produções de moda, a empresária levou peças que pudessem representar o Nordeste para dentro do programa. O sergipano Luiz Plínio, stylist e amigo pessoal de Mileide, foi responsável pela confecção da mala.

Sendo estratégia ou não, o orgulho às raízes juntamente com a postura da maranhense no jogo, tem conquistado o público e a deixado cada vez mais perto do prêmio de R$1,5 milhão. A peoa também tem conseguido manter um bom relacionamento dentro da casa e não foi indicada à roça nenhuma vez até agora.

