Efeito Juliette? Mileide é apontada como favorita de "A Fazenda 13"

Apesar das brigas e polêmicas de "A Fazenda 13", dividindo os peões principalmente nos grupos de Rico e Tati Quebra-Barraco, não é nem um lado nem o outro que tem ganhado o favoritismo do público. É Mileide Mihaile quem está sendo eleita a participante mais querida do reality, segundo uma enquete do Uol. Assim como Juliette, a maranhense faz questão de enaltecer a cultura nordestina e, se mantiver a simpatia do público, pode estar caminhando rumo ao primeiro lugar do programa.

Com 24,48% dos votos, a empresária foi eleita a favorita pela terceira semana consecutiva. Logo em seguida aparece Tiago Piquilo, com 24,06%, e, em terceiro, Dayane Mello, com 23,12%. Já a peoa Sthe Matos, foi quem menos recebeu votos, com 0,20%. A enquete é destinada aos leitores do portal e não tem valor de amostragem científica.

Atualmente, Mileide acumula mais de 4 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram (@mileidemihaile). É influenciadora, empresária e idealizadora do "Bazar Mulher". A maranhense também é mãe de Yudhy, fruto do casamento com Wesley Safadão. Segundo Doralice, mãe da empresária, o neto tem aprovado o desempenho da mãe no reality, mas garantiu que tem filtrado o que ele assiste do programa.

Semelhante à Juliette, Mileide faz questão de enaltecer a cultura nordestina no reality. Através de produções de moda, a empresária levou peças que pudessem representar o Nordeste para dentro do programa. O sergipano Luiz Plínio, stylist e amigo pessoal de Mileide, foi responsável pela confecção da mala.

Sendo estratégia ou não, o orgulho às raízes juntamente com a postura da maranhense no jogo, tem conquistado o público e a deixado cada vez mais perto do prêmio de R$1,5 milhão. A peoa também tem conseguido manter um bom relacionamento dentro da casa e não foi indicada à roça nenhuma vez até agora.

