‘O Cravo e a Rosa’ volta à televisão em nova faixa de programação da Globo

A novela ‘O Cravo e a Rosa’, de Walcyr Carrasco, volta a ser exibida na TV Globo a partir do dia 6 de dezembro

A TV Globo anunciou uma nova faixa de programação: a partir do dia 6 de dezembro, a emissora fará reprises de novelas populares logo após o “Jornal Hoje”. O conteúdo será destinado a produções antigas que passaram no horário das 18 horas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24, pela apresentadora Fátima Bernardes.

A obra escolhida para marcar a estreia foi “O Cravo e a Rosa”, de Walcyr Carrasco (“Verdades Secretas”). A trama, exibida pela primeira vez no início dos anos 2000, acompanha Catarina (Adriana Esteves), uma mulher moderna e com ideias feministas que vive na sociedade patriarcal da década de 1920.

Ela conhece o capiria Julião Petruchio (Eduardo Moscovis), um homem rude que acredita que as mulheres devem ser as “donas do lar”. Apesar de terem pensamentos diferentes, os dois começam um romance.

Durante o “Encontro com Fátima Bernardes”, Eduardo Moscovis falou sobre o assunto: “O Walcyr [Carrasco] tem uma mão apropriada para isso, uma novela de época mais leve, que tem todos os elementos para ser uma boa história e contou com um superelenco. A gente se divertia bastante”.

“'O Cravo e a Rosa' vai entrar como um entretenimento de nível altíssimo. A Catarina representa uma luta pelo posicionamento feminino. Ela não perde a feminilidade dela lutando, pelo contrário”, complementou.



