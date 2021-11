Festival com João Gomes, Zé Vaqueiro e Xand inicia venda antecipada

As vendas para o Viiixe Forró e Piseiro, festival de celebração da música nordestina que percorrerá o Brasil em 2022, começam nesta semana. Nos dias 24 e 25/11 acontece a pré-venda dos shows em Fortaleza (CE), Maceió (AL), Salvador (BA), São Luís (MA) e Recife (PE). Inicialmente, somente clientes do cartão Elo poderão comprar seus ingressos antecipadamente. Entre os artistas já confirmados para o evento estão grandes nomes como Xand Avião, João Gomes e Zé Vaqueiro.

A pré-venda para os primeiros 5 shows começará no dia 24/11 e será realizada pelo site brasil ticket. Além da presença de artistas de renome, os eventos terão ainda diversas atrações para entreter o público com ambientes temáticos, além de diversas opções de comidas típicas e bebidas.

As datas dos primeiros shows são: Fortaleza (CE) no dia 12/03, Maceió (AL) no dia 01/04, Salvador (BA) em 02/04, São Luís (MA) no dia 07/05 e em Recife (PE) em 14/05. Ao longo do próximo ano, o evento ainda percorrerá outras capitais do País como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Natal (RN), Manaus (AM), Vitória (ES), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Teresina (PI), Aracajú (SE) e João Pessoa (PB).

